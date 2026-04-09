Leao, parole da leader sui social: “Reset, set and go again!!”

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Non sta vivendo di certo la stagione che ci si aspettava ad inizio campionato il numero 10 del Milan Rafa Leao. Dall'infortunio all'esordio contro il Bari in Coppa Italia, fino ad arrivare al problema all'adduttore che lo ha obbligato e lo obbliga tutt'ora a giocare sempre a mezzo servizio, la tenuta fisica del portoghese è stata tutt'altro che stabile. Eppure i numeri non sono così negativi, anzi: 10 gol e 2 assist in 25 partite, 24 in Serie A e una in Coppa Italia.

Nell'ultima partita giocata dal Milan, quella contro il Napoli, Leao è entrato solo al minuto 80 dopo che i padroni di casa sono passati in vantaggio. Un tutto per tutto quello provato da Massimiliano Allegri che probabilmente, sul risultato di 0-0, non lo avrebbe neanche inserito. Se a livello di campo Rafa non è stato continuo, non possiamo dire lo stesso a livello di leadership. Un vero e propio capitano senza fascia che ha sempre incitato e motivato il gruppo, soprattutto nei momenti difficili come in questo caso. Nel suo ultimo post Instagram infatti il portogehse ha postato delle sue foto in allenamento con la seguente descrizione: Reset, set and go again !! (resetta, imposta e riparti).