Il Milan perde a Napoli, Allegri deluso: "Io lo sapevo, non bisogna sbagliare la partita"

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In queste ore è uscito un nuovo episodio di Bordocam, il format di DAZN a cura di Davide Bernardi sulla partita che si è giocata lunedì scorso a Pasquetta tra Napoli e Milan. Prima situazione da segnalare la carica del vice di Massimiliano Allegri Landucci, che nel tunnel dello stadio Diego Armando Maradona si è più volte rivolto alla squadra prima dell'ingresso in campo dicendole: "Stiamo sempre attenti eh, stiamo sempre attenti. Partiamo subito belli svegli eh!".

Sul gol del Napoli Allegri reagisce deluso, quasi infastidito, e rivolgendosi a Landucci dice: "Ma come si fa a prendere un gol del genere?". Durante l'esultanza di Politano e di tutti i giocatori azzurri il tecncio rossonero vede il gol più e più volte, prima con Magnanelli e Corradi, poi con Dolcetti. Verso il termine della gara, Allegri si prende qualche minuto per sfogarsi con il suo staff, al quale dice: "Io lo sapevo, non bisogna sbagliare la partita!".