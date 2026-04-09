Milan, Udinese avversario ostico a San Siro: i precedenti tra le due squadre

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Dopo la sconfitta di Napoli, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà nuovamente in campo sabato a San Siro alle 18.00 contro l'Udinese. Una partita che avrà molta importanza per il percorso dei rossoneri verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, oltre che per ritrovare un po' di entusiasmo andato perduto dopo la caduta di Napoli. Il Diavolo ha vinto le ultime quattro sfide contro i friulani in Serie A e solo una volta ha registrato una serie di successi più lunga contro i friulani nella massima serie: sette tra il 1998 e il 200: in particolare, il Milan potrebbe battere questa avversaria quattro volte di fila senza mai subire gol per la prima volta nella competizione.

DATI E NUMERI PRE PARTITA

Il Milan ha vinto solo quattro delle ultime 10 sfide casalinghe contro l'Udinese in Serie A (4N, 2P), dopo una serie di tre successi interni di fila; in particolare, dopo la vittoria sui friulani nell'ultimo precedente del genere (1-0, 19 ottobre 2024), il Diavolo potrebbe collezionare due successi consecutivi per la prima volta dal 2014 (serie arrivata a tre). Inoltre, il Milan ha perso tre delle ultime sei gare in Serie A (3V), dopo che nel quadruplo delle partite precedenti era sempre rimasto imbattuto (15V, 9N); i rossoneri, dopo il ko contro il Napoli, potrebbero perdere due match di fila in campionato per la prima volta da marzo 2025 (serie arrivata a tre, con Sérgio Conceição allenatore).