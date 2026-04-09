Cruciani su Maldini presidente della FIGC: "Grandissima persona, ma il mestiere di presidente è un'altra cosa"

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Nel corso del consueto appuntamento con il podcast Numer1, il Direttore Ivan Zazzaroni, Giuseppe Cruciani e Sandro Sabatini hanno commentato insieme la possibilità di vedere eletto il prossimo 22 giugno Paolo Maldini come presidente Federale: "Per fare il presidente della Federazione", dice Sabatini "ci vuole un grande politico e manager. Buffon cos'era?".

Su questo argomento ha detto la sua anche Giuseppe Cruciani: "Maldini presidente della FIGC? C'è stato il bacio della morte di Cassano, perché se Cassano sponsorizza Maldini, Maldini è finito (ride, ndr). Maldini è sicuramente una grandissima persona, ha dimostrato di essere anche un dirigente capace al Milan, e secondo me hanno sbagliato a mandarlo via. Dopodiché è sicuramente uno che non si fa coinvolgere in giochi, giochetti, sponsor vari cordate, ma il mestiere di presidente della Federazione è un'altra cosa". E Zazzaroni aggiunge: "Lui può fare il direttore tecnico".