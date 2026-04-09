Pellegatti domanda: “Via Allegri? Ditemi chi al suo posto, solo due nomi metterebbero d’accordo tutti”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti si è rivolto ai critici di Allegri che vorrebbero il suo esonero per la prossima stagione, chiedendogli quale sarebbe per loro il miglior allenatore che il Milan potrebbe prendere al suo posto. Queste le sue parole:

“Volete che Allegri vada via? Bene, però continuo a chiedere a questa gente, chi volete al suo posto? Perchè poi quando mi dicono ‘Mi piacerebbe questo sulla panchina del Milan’, altri dicono ‘Ma figurati se questo può stare sulla panchina del Milan’. Forse ci sono solo Klopp e Guardiola che possono andare bene a tutti. L’unica cosa che dico sempre è che il tempo è il padrone della verità, speriamo che il Milan riesca ad arrivare al secondo o terzo posto per chiudere una stagione travagliata sul piano della forma dei giocatori davanti, una forma mai trovata per fastidi di Leao e per l’involuzione tremenda di Pulisic”