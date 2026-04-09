Pulisic, l’ex compagna fa chiarezza: “Ho ricevuto informazioni false su di lui, non mi ha tradito”
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Tramite una storia Instagram pubblicata pochi minuti fa, l'ex compagna di Christian Pulisic ha fatto chiarezza su alcune voci uscite nelle ultime ore in merito ad un possibile tradimento da parte dell'11 rossonero. Questo quanto scritto da Alexa Melton:
"Ho fatto alcuni commenti su una questione privata che sono stati estrapolati dal contesto. Ho ricevuto informazioni false. Lui non è un traditore. Qualsiasi altra versione dei fatti non è mia. Per rispetto della privacy mia e di Christian, non parlerò ulteriormente di questa vicenda".
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