Pellegatti affranto: “Non so chi sia l’obiettivo per l’attacco, basta che non succeda come con Hojlund”

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Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, ha parlato dei vari nomi che vengono accostati come possibili acquisti per l’attacco rossonero della prossima stagione e del fatto che in realtà non ci sia ancora un obiettivo chiaro per questo ruolo. Di seguito le sue parole:

“A me dispiace sempre prendere il pennarello e cancellare nomi, ma anche oggi ci hanno detto che Lewandowski non è l’obiettivo, che Vlahovic non è l’obiettivo e che non lo è neanche Kean. E allora voi mi direte: chi verrà? Non ne ho la più pallida idea di chi sia l’obiettivo, basta che non succeda come l’anno scorso quando si era trovato e scientemente non si è voluto affondare il colpo, e sto parlando di Hojlund, che ha poi rafforzato il Napoli”.