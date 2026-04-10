Ravezzani duro: “Attacco della Cremonese più credibile delle riserve del Milan. Se arriva terzo, Allegri ha fatto molto bene”

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Nel canale YouTube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha parlato delle difficoltà del Milan in fase realizzativa causate dalla poca qualità nelle riserve della coppia titolare (Leao-Pulisic) e del fatto che l’obiettivo fondamentale rimane dal primo giorno la qualificazione alla Champions League. Queste le sue parole:

“Quando al posto dei due attaccanti titolari (Leao e Pulisic) ci sono due non attaccanti fai fatica. Questi sono Nkunku e Füllkrug. Se il tedesco è anche comprensibile che valga poco perché poco è stato pagato e non si può pensare ti trascini per vincere lo scudetto, il vero problema è quando sbagli anche il colpo in cui qualche soldo lo hai messo. Ecco vedere Nkunku giocare come ha giocato gran parte della stagione è sconfortante. Un giocatore ininfluente che non fa mai accadere nulla. La Cremonese con Bonazzoli e Vardy, con tutto il rispetto per la Cremonese e per questi due giocatori, ha un attacco più credibile delle riserve del Milan. In generale la rosa del Milan è una rosa che se arriva terza ha fatto molto bene, se arriva quarta ha fatto bene, se non arriva tra le prime quattro ha fatto male”.