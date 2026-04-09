Ravezzani: “Milan in piena corsa per il suo obiettivo, cosa chiedere di più ad Allegri?”

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Nel canale YouTube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani è tornato a parlare della partita tra Napoli e Milan, persa dai rossoneri per 1-0, e del fatto che nonostante ciò la squadra di Allegri è ancora in corsa per l’unico vero obiettivo stagionale, la qualificazione in Champions League. Queste le sue parole:

“È finito il sogno scudetto del Milan, è finito inevitabilmente perchè probabilmente non avrebbe mai dovuto essere iniziato. Il Milan ha cominciato una stagione vendendo giocatori importanti, facendo un importante utile di mercato e quindi per una squadra che era finita ottava la stagione precedente, arrivare tra le prime quattro era un obiettivo ambizioso e non scontato e per il quale il Milan è in corsa. Chi si era illuso di una stagione miracolosa è dovuto precipitosamente rientrare nei ranghi e la sconfitta di Napoli era anche attesa. I titolari che mancavano al Milan nella gara di Napoli erano più importanti di quelli degli azzurri, soprattutto in un contesto di rosa decisamente inferiore. Cosa si può chiedere ad una squadra e ad un allenatore, che non farà un calcio spettacolare, ma che aveva i due attaccanti titolari a mezzo servizio?”