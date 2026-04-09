Pellegatti rivela: “Per Hojlund era tutto fatto, poi un cambio improvviso dei dirigenti del Milan ha fatto saltare tutto”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha raccontato un retroscena su Rasmus Hojlund e sulle motivazioni per le quali il danese non è arrivato in rossonero la scorsa stagione. Queste le sue parole:

"Come mai il Milan non ha preso Hojlund? Si è letto tanto, e li è stata propio una decisione incredibile. Allora, la trattativa era chiusa per 35 milioni, prima ancora che poi si inserisse il Napoli, il Napoli si è inserito dopo che la trattativa con il Milan era fallita. Ma perchè è fallita? Tutto era apposto, 35 milioni con l'obbligo di riscatto. Il problema è che i dirigenti del quarto piano (di Casa Milan ndr.) improvvisamente non hanno più voluto l'obbligo. Hanno detto che volevano il diritto e non più l'obbligo. L'obbligo tra l'altro era legato alla Champions League, se fossimo andati in Champions League sarebbe diventato obbligo a 35 milioni. Con Hojlund saremmo andati ancora più facilmente in Champions League, minimo, quindi saremmo stati felici di pagare solo 35 milioni per un giocatore che ci avrebbe aiutato ad andare in Champions League e non voglio parlare della lotta per lo scudetto. Invece si è cambiato all'ultimo momento e così la trattativa è abortita".