Un Milan in evoluzione verso l'Udinese: Allegri cambia tutto, in attacco la grande sorpresa

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Dopo la delusione di Napoli, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara alla delicata sfida di San Siro, sabato alle 18.00 contro l'Udinese. Nonostante il grande distacco dall'Inter, in casa rossonera il clima deve restare positivo e di concentrazione verso l'obiettivo più concreto e reale del momento: la qualificazione in Champions League per la prossima stagione.

LA GRANDE SORPRESA

Così, Allegri studia il piano anti-Udinese. La grande novità vedrebbe un Milan rivoluzionato con il cambio modulo: addio al 3-5-2 e spazio al 4-3-3. In difesa a destra si potrebbe vedere Athekame dal primo minuto, con Saelemaekers inizialmente dalla panchina. La coppia di centrali ad oggi vedrebbe Gabbia favorito su De Winter insieme a Pavlovic. A sinistra spazio a Bartesaghi. In un roccioso centrocampo di muscoli e qualità, salgono le quotazioni di Loftus-Cheek con Modric e Rabiot. In avanti, attenzione al tridente Pulisic-Gimenez e Leao, ad oggi la grande sorpresa insieme al ritorno di Gabbia in difesa. Scelte inedite per un Allegri che ormai abbiamo imparato a conoscere, con pregi e difetti. Se il suo Milan fino a qualche mese fa faceva della difesa la propria forza, in questo finale di stagione dovrà assolutamente provare a mutare e cambiare. In attacco serve di più, e con questo tridente i gol possono e devono arrivare. Le condizioni fisiche di Leao, Pulisic e il Bebote restano però sicuramente un limite.

GABBIA E LOFTUS-CHEEK

Due graditi ritorni quelli di Matteo Gabbia e Loftus-Cheek, ad oggi in vantaggio per una maglia da titolare. Il centrale italiano è reduce da diversi mesi di stop, bravo De Winter nel sostituirlo con prestazioni spesso in crescita. A centrocampo è un rebus. Oltre ai due mostri sacri Modric e Rabiot, i vari Fofana. Jashari e lo stesso Loftus non hanno saputo dare il giusto contributo con continuità. Qui il ritorno dell'inglese dal primo minuto, dopo il brutto infortunio subito contro il Parma. Ipotesi ad oggi, possibili conferme domani. A due giorni da Milan-Udinese Allegri studia ancora le possibili mosse per contrastare una squadra che sin qui, lontano da casa ha spesso fatto bene.