Tanti auguri Antonio! L'ex centrocampista rossonero Nocerino compie 41 anni
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Oggi, 9 aprile 2026 compie gli anni un ex rossonero.
Antonio Nocerino spegne 41 candeline. Arrivato in rossonero nell'estate del 2011, Nocerino rimase al Milan fino alla stagione 2015/2016, vincendo con il Diavolo una Supercoppa Italiana.
Commitment, passion and grit 💪— AC Milan (@acmilan) April 9, 2026
Auguri Antonio! 🥳 pic.twitter.com/PklEa4kQif
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