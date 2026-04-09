Tanti auguri Antonio! L'ex centrocampista rossonero Nocerino compie 41 anni

Tanti auguri Antonio! L'ex centrocampista rossonero Nocerino compie 41 anniMilanNews.it
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Oggi alle 20:20News
di Niccolò Crespi

Oggi, 9 aprile 2026 compie gli anni un ex rossonero.

Antonio Nocerino spegne 41 candeline. Arrivato in rossonero nell'estate del 2011, Nocerino rimase al Milan fino alla stagione 2015/2016, vincendo con il Diavolo una Supercoppa Italiana.