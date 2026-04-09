MN - Allegri presente al Forum per assistere a Olimpia Milano-Bayern Monaco di Eurolega
Ospite speciale questa sera all'Unipol Forum di Milano in occasione della sfida di Eurolega tra Olimpia Milano e Bayern Monaco. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, ad assistere all'importante gara tra due delle squadre più importanti d'Europa c'è anche Massimiliano Allegri.
DOMANI ALLEGRI PARLERÀ IN CONFERENZA ALLA VIGILIA DI MILAN-UDINESE
Domani, giorno di vigilia di Milan-Udinese, gara valida per la 32^ giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18.00 si terrà a Milanello la consueta conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Infatti, tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Carnago a partire dalle 12. Come sempre, Milannews.it vi riporterà in diretta tutte le dichiarazioni dell'allenatore rossonero con il live testuale.
DOVE VEDERE MILAN-UDINESE
Data: sabato 10 aprile 2026
Ora: 18:00
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Imperiale - Fontemurato
IV Uomo: Mucera
VAR: Maggioni
AVAR: Abisso
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