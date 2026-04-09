Bisantis: "Non sono d'accordo con chi dice che Napoli-Milan sia stata brutta. Preferisco queste combattute fino alla fine che quelle con svarioni difensivi"

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Giuseppe Bisantis, radiocronista, si è così espresso a Radio Napoli Centrale su Napoli-Milan: "Partita brutta? Preferisco queste partite combattute fino all'ultimo piuttosto che quelle con svarioni difensivi. La partita deve essere giocata. Non sono d'accordo con chi dice che la partita sia stata noiosa. Si è giocata sin dall'inizio. E nel secondo tempo entrambe attaccavano. La tensione è stata sempre molto alta. Amo le partite incerte e Napoli-Milan è rimasta in equilibrio. Conte ha fatto bene i cambi. Politano rientrava dalla Nazionale, ma mettendo in campo Alisson ha vivacizzato la fascia sinistra. Ha messo in difficoltà Athekame.

Questa partita si è vinta sulla panchina. Al di là del fatto che Hojlund era assente. C'è stata la mano di Antonio Conte. Ha dato a questi ragazzi lo spirito di squadra. Ha elogiato anche Elmas, entrato solo nel finale. C'era davvero lo spirito di squadra. Su Lukaku non ci sono notizie, anche Conte ha detto che non si sa quando ritornerà. Troppo tardi queste cinque vittorie di fila? Bisogna sperare negli inciampi dell'Inter, ma con la Roma ha rimesso le cose in chiaro. E guarda caso con il ritorno di Lautaro è tornata l'Inter. Non è impossibile. Bisogna mettere pressioni all'Inter. E intanto si è messa il Milan dietro.

Prossimo turno? Il Parma sta mettendo a segno l'obiettivo salvezza; Verona e Pisa sono spacciate. Il Parma non regalerà niente, ma non ha stimoli. Il Como per l'Inter non è facile. Il Como vuole fare la Champions, è un'occasione da non perdere. Dovesse andare bene per il Napoli, si arriverebbe a -4... Non è facile per nessuno giocare contro il Como. La giornata è stata favorevole alla Juventus in chiave Champions League. Conte in Nazionale? Lui ci è già stato, tra lui e Mancini direi mille volte Conte perché un allenatore che ha scelto di allenare l'Arabia Saudita non merita di tornare".