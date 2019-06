Il CAS gela il Manchester City: "La UEFA può imporre la sanzione"

Qualche minuto fa, sul sito ufficiale del TAS/CAS di Losanna è stato pubblicato il calendario delle udienze previste fino al 14 agosto. Il Manchester City, così come il Milan, sembrava aver vinto la propria battaglia perché non sono in programma sedute che coinvolgano il club inglese, ma il CAS, interpellato dal Sun, ha dichiarato che la mossa dei Citizens, che avevano deciso di rivolgersi direttamente alla Camera con un ricorso preventivo, non andrà a interferire con il procedimento in corso all'UEFA. Questo significa che i cinque giudici che formano la Camera giudicante dell'UEFA Financial Control Body hanno il diritto di imporre la propria sanzione e che la società inglese rischia ancora l'estromissione dalla prossima Champions League.