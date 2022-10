Il centrocampista della Reggina Fabbian: "Ibra, Barella e Kroos i miei riferimenti"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Giovanni Fabbian, centrocampista della Reggina in prestito dall'Inter, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio, dove ha parlato del momento in cui è approdato all'Inter: "Quando arrivi lì ti rendi conto che giocheresti ovunque. Se mi avessero detto di mettermi i guanti sarei andato in porta, è ovvio. Barella mi ha dato diversi consigli. Quando li vedi in tv non ti rendi conto, ma poi dici ‘sì, è realtà'. Ho preso anche qualche randellata eh, ma quando capita stai in silenzio, ti rialzi e ricominci a correre. Idoli? Sto leggendo la biografia di Ibra, Adrenalina. Lui è sempre stato un riferimento, come Barella o Kroos. Spesso guardo i loro video su YouTube".