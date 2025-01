Il Cittadino: "Nuovo Stadio: il Milan punta verso San Siro, ma non mancano i problemi. San Donato resta in lizza"

"Nuovo Stadio: il Milan punta verso San Siro, ma non mancano i problemi. San Donato resta in lizza": titola così Il Cittadino in merito alla questione del nuovo stadio del Milan che continua a lavorare su due alternative, vale a dire il nuovo San Siro con l'Inter e un nuovo impianto da solo a San Donato Milanese. Al momento il primo progetto è il piano A del club di via Aldo Rossi, ma "in base a indiscrezioni si tratta di una trafila che presenterebbe una serie di possibili ostacoli che pare stiano iniziando a venire a galla in queste settimane, pertanto il Diavolo continuerà anche a tenersi in tasca l’ipotesi di realizzare la propria cittadella rossonera presso l’area San Francesco nella città dell’Eni".

Maggiori certezze su quale opzione sceglierà definitivamente il Milan si avranno nel primo semestre del 2025 visto che l'eventuale acquisto di San Siro e delle aree limitrofe dovrebbe concretizzarsi al massimo entro giugno. Intanto a San Donato va avanti l'Accordo di Programma che guarda in questo momento all’obiettivo di chiudere la fase della Valutazione ambientale strategica (Vas), con la redazione del cosiddetto “rapporto ambientale”, per poi passare allo step successivo.