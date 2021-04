Il club di Serie A chiedono stadi riaperti. Gli scenari: Juve-Inter e Atalanta-Milan con i tifosi?

Parlando dell'apertura dell’Olimpico di Roma ai tifosi per l'Europeo, La Gazzetta dello Sportricorda la recente indagine che ha quantificato in 370 milioni il mancato incasso complessivo delle società di Serie A che hanno dovuto rinunciare ai tifosi negli stadi (oltre all'indotto collegato). Un danno che ora i club chiedono, almeno in parte, di provare a limitare. A nome dei club ha parlato Paolo Dal Pino, presidente di Lega, che sul tema si batte da mesi: "Ci aspettiamo che già dalle prossime partite si possa tornare ad ospitare perlomeno 1.000 spettatori, un numero pari a quello col quale abbiamo aperto la stagione e in grado di garantire ampio distanziamento in strutture all’aperto".

Juve-Inter con i tifosi? I mille tifosi, con mascherina e distanziati, hanno ricevuto lo stop all’ingresso nell’ottobre scorso. Ora la Lega si aspetta che prima possibile il numero di presenti venga almeno ristabilito. Lo studio a cui si fa riferimento è un documento di oltre 400 pagine, che la Lega aveva già destinato alla Federazione e quindi al governo: un piano che divideva in base allo stadio in questione e alla regione di pertinenza. Presupposti di base restano il rispetto del distanziamento sociale (sugli spalti e non solo) e l’utilizzo della mascherina durante l’evento sportivo. Oltre a tutta un’altra serie di accortezze: autocertificazioni, modalità di accesso e allontanamento dallo stadio con flussi specifici. Così potrebbe essere accolta una percentuale di tifosi del 25% o più nelle ultime giornate di campionato, magari per le ultime due. Vorrebbe dire - conclude La Gazzetta dello Sport - ricevere migliaia di tifosi per Roma-Lazio e Juventus-Inter, entrambe in programma per la penultima giornata, così come per Atalanta-Milan prevista per il turno conclusivo di campionato. Non è detto che succeda, resta anzi una possibilità poco probabile, ma la Serie A torna a farsi sentire.