Il Collegio di Garanzia dello Sport respinge il ricorso della Lazio: col Torino si gioca il 18 maggio

Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI chiude la querelle legata a Lazio-Torino, recupero in programma per il prossimo 18 maggio e che resta fissato per quella data. L’organo supremo dell’ordinamento sportivo ha infatti respinto il ricorso del club biancoceleste contro Corte Sportiva di Appello della FIGC, con cui la società di Lotito chiedeva invece di sanzionare il Toro per la mancata disputa della gara nella sua data originale.