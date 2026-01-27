Il commento del club a Roma-Milan: "Prova di personalità dei rossoneri, solidi nei momenti di sofferenza e pericolosi sulle palle ferme"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, pubblicato attraverso il sito ufficiale del club, a Roma-Milan (1-1):

"Milan e Roma si dividono la posta all'Olimpico: 1-1 il finale. La Roma è stata ancora una volta tatticamente ostica: prova di personalità dei rossoneri, solidi nei momenti di sofferenza e pericolosi sulle palle ferme. Primo tempo a marce altissime, con le squadre di Allegri e Gasperini che pressano alte e ruotano i duelli per cercare superiorità in ogni zona del campo. Nella ripresa il ritmo cala ed è il Milan a sbloccarla su palla inattiva con il primo gol in rossonero di Koni De Winter. La Roma reagisce subito e trova il pari dal dischetto. Primo pareggio per i giallorossi e striscia di imbattibilità mantenuta per i rossoneri.

Il pari è utile ad allungare sul Napoli e a mantenere a distanza la Roma: sono 47 i punti, seconda posizione consolidata e slancio mantenuto dopo questo big match e dopo le vittorie convincenti con Como e Lecce. Maignan ancora decisivo: strepitoso il riflesso su Çelik, sul rigore intuisce e sfiora la deviazione. Serata speciale anche per Tomori, che tocca quota 200 presenze con il Diavolo. Un punto importante in vista del prossimo impegno non scontato: l'inedito posticipo del martedì contro il Bologna, snodo importante per restare agganciati al vertice".