Il Como elimina il Napoli ed affronterà in semifinale l'Inter

Il Como elimina il Napoli ed affronterà in semifinale l'InterMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:24News
di Lorenzo De Angelis

Esce clamorosamente dalla Coppa Italia il Napoli di Antonio Conte dopo una lunga serie di rigori. Lariani che raggiungono un traguardo storico dopo 40 anni, unica altra volta in cui si sono qualificati in semifinale di Coppa Italia, e si giocheranno nel doppio confronto con l'Inter l'accesso alla finale. Visto il posizionamento nel calendario del match d'andata delle semifinali, il mercoledì prima del derby dell'8 marzo i nerazzurri dovranno andare a Como per il primo round. 

PROGRAMMA 
4 Marzo: Como-Inter Coppa Italia 
8 Marzo: Milan-Inter 

 