Serie A, il programma del prossimo turno: il Milan apre venerdì, a San Valentino c'è Inter-Juve

Serie A, il programma del prossimo turno: il Milan apre venerdì, a San Valentino c'è Inter-JuveMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:12News
di Lorenzo De Angelis

Questo il programma del prossimo turno di Serie A, il ventiquattresimo.

VENERDÌ 13 FEBBRAIO
Pisa-Milan 20.45 DAZN

SABATO 14 FEBBRAIO
Como-Fiorentina 15.00
Lazio-Atalanta 18.00
Inter-Juventus 20.45

DOMENICA 15 FEBBRAIO
Udinese-Sassuolo 12.30
Cremonese-Genoa 15.00
Parma-Verona 15.00
Torino-Bologna 18.00
Napoli-Roma 20.45

LUNEDÌ 16 FEBBRAIO
Cagliari-Lecce 20.45