Il comunicato del Milan: Bitpanda sarà il nuovo backshirt sponsor

AC Milan è lieto di annunciare una importante espansione della sua partnership con Bitpanda, la piattaforma di trading online leader in Europa. A partire da oggi, Bitpanda sarà infatti il nuovo Back-of-Shirt sponsor della Prima Squadra maschile, entrando ufficialmente a far parte della famiglia dei Principal Partner del Club.

La visibilità sul retro delle maglie della Prima Squadra maschile debutterà in occasione dell'attesissimo Derby contro l'Inter, che si giocherà questo pomeriggio allo Stadio San Siro.

La collaborazione tra AC Milan e Bitpanda, iniziata nell'estate del 2024 quando l’azienda è diventata Premium Partner e Official Crypto Trading Partner dei rossoneri, continua a crescere con il rafforzamento della presenza di Bitpanda sul mercato italiano e internazionale. Con l'espansione di questa partnership, i due brand ribadiscono il loro impegno condiviso verso l'innovazione e l'eccellenza.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: "Siamo entusiasti di rafforzare ulteriormente la nostra partnership con Bitpanda e di accoglierli sulla nostra iconica maglia rossonera come nuovo Back-of-Shirt sponsor. L'espansione di questa collaborazione riflette i nostri valori condivisi di innovazione ed eccellenza, oltre alla comune ambizione di creare esperienze significative per la nostra fanbase globale, che conta oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di supportare Bitpanda nel loro percorso di crescita e non vediamo l'ora di raggiungere insieme nuovi importanti traguardi, dentro e fuori dal campo."

Eric Demuth, Co-Founder e CEO di Bitpanda, ha aggiunto: "I primi sei mesi della nostra partnership con AC Milan sono stati caratterizzati da una grande collaborazione e sintonia. È stato subito chiaro che volevamo portare questa partnership a un livello successivo, e ora è il momento ideale per farlo. A partire dal Derby di questo pomeriggio, saremo presenti sulla maglia della prima squadra maschile come Back-of-Shirt sponsor, dando via ad un nuovo capitolo della nostra collaborazione. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro. Forza Milan!"

Con sede a Vienna, Bitpanda è la principale piattaforma di trading di criptovalute in Europa e sta ampliando la propria presenza nelle partnership sportive internazionali, collaborando con altri club e organizzazioni di primissimo livello. Questo nuovo traguardo con AC Milan rappresenta un passo significativo nella strategia globale di Bitpanda, consolidandone ulteriormente il ruolo di protagonista nel mondo delle sponsorizzazioni sportive.