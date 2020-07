Il Corriere della Sera titola: "Milan, la legge di Ibra"

C’è Ibra, c’è il Milan. Lo scrive il Corriere della Sera dopo il successo dei rossoneri contro la Lazio. Lo si riappropria del suo posto da titolare e il Diavolo riprende la sua corsa verso l’Europa. Non è una coincidenza: anche ad autonomia ridotta, anche per un tempo solo, Zlatan è il leader massimo, l’uomo in più di questa squadra. Ma Ibrahimovic è molto di più. È prezioso anche fuori dal campo: non è solo energia, la trasmette.