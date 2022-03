Il Corriere dello Sport lancia l'allarme: "Italia, passa solo lo straniero"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

“Italia, passa solo lo straniero”, titola il Corriere dello Sport lanciando un chiaro allarme dopo la disfatta della nostra Nazionale. “Nel gruppo dei convocati di Mancini - scrive il quotidiano romano - ben 9 su 33 avevano già affrontato gli spareggi con la Svezia: non c’è stato il ricambio auspicato Il campionato ora propone ancora meno azzurrabili. Le società preferiscono investire all’estero. C’è sempre meno posto per gli italiani: l’utilizzo degli stranieri è cresciuto in A dal 56% al 64% e in B dal 24% al 30% negli ultimi cinque anni. La defiscalizzazione del Decreto Crescita ha favorito la spinta e penalizzato i nostri. Crescita sensibile anche in Serie B e in Primavera 1 per i contrattualizzati”.