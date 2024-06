Il CorSera conferma: "Il Milan lavora sempre su Zirkzee"

vedi letture

Nelle ultime due settimane viene raccontato come la trattativa per Joshua Zirkzee sia arrivata a una fase di stallo, per il Milan. I rossoneri sono ampiamente disposti a pagare i 40 milioni di clausola e il giocatore sarebbe contento di vestire la maglia del Diavolo. A mettersi di traverso è stato però l'agente Kia Joorabchian che chiede una commissione di 15 milioni. Poco dopo è arrivata anche la convocazione in extremis per Euro 2024 che chiaramente ha ritardato i tempi della trattativa: si aspetterà la fine della competizione prima di nuovi aggiornamenti.

Oggi il Corriere della Sera ribadisce però l'interesse del club rossonero per la punta olandese, nonostante gli ostacoli degli ultimi giorni. Titola così il quotidiano generalista: "Il Milan lavora sempre su Zirkzee". Il centravanti del Bologna rimane la prima scelta per la dirigenza rossonera e anche per il nuovo allenatore Paulo Fonseca. Come detto è probabile che i discorsi con Kia possano riprendere con costanza dopo l'Europeo. Intanto viene segnalato un interesse per Lukaku che, però, al momento costa troppo: se ci fosse una possibilità di prestito, il Milan potrebbe pensarci.