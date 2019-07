In merito alla sconfitta per 1-0 del Milan contro il Benfica, il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Milan, ko immeritato. Crea ma non segna". Sconfitta ingiusta per i rossoneri, che sono stati puniti da un gol dell'ex Taarabt. Buona prestazione della squadra di Giampaolo che ha anche colpito due legni con Calhanoglu e Biglia.