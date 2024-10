Il CorSera titola: "Leao protagonista in Nazionale, chiamato a dare di più al club"

vedi letture

Questa sosta delle Nazionali per Rafael Leao è stata molto positiva. In patria è stato considerata all'unanimità il migliore in campo della partita che il Portogallo ha vinto contro la Polonia, pur non segnando gol e formalmente non mettendo a referto assist. Nella gara successiva, in casa della Scozia, ha giocato solamente la mezz'ora finale ma ancora una volta da quando entrato si è reso pericoloso in più di un'occasione in zona offensiva, elogiando successivamente il gioco del Ct Roberto Martinez.

La speranza per il Milan è che porti queste due prestazioni con sè a Milanello per riuscire a essere decisivo e con continuità anche in rossonero. Non è un caso che oggi il Corriere della Sera scriva così: "Leao protagonista in Nazionale, è chiamato a dare di più al club". Anche Fonseca, che ieri ha parlato alla squadra, ha ribadito al suo connazionale con la maglia numero 10 di volerlo vedere sempre così: così riporta oggi il Corriere della Sera.