Il CorSport con la suggestione: "De Ketelaere potrebbe partire titolare a Bergamo"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha lanciato una suggestione per la prossima partita del Milan a Bergamo contro l'Atalanta. Il titolo recita: "De Ketelaere potrebbe partire titolare a Bergamo". Mancano ancora tre allenamenti completi (compreso quello odierno mattutino) prima che Pioli decida l'undici titolare da opporre alla Dea. De Ketelaere non vede la titolarità, ironia della sorte, dal 22 maggio nel suo ultimo match giocato per intero con il Bruges negli stessi momenti in cui il Milan si laureava Campione d'Italia. Il belga potrebbe giocare al posto di Diaz, che oggi è difficile da togliere, o perché no anche sulla destra.