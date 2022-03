Il CorSport elogia Tonali: "Centrocampista completo sotto molti punti di vista"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Insieme a Barella è il centrocampista italiano più completo sotto molti punti di vista. Lo scrive il Corriere dello Sport parlando di Sandro Tonali, uno dei pilastri del Milan. Sa come e dove mettersi in ogni momento della gara e ha una padronanza totale del ruolo, aggiunge il quotidiano romano elencando le tante qualità del giovane rossonero. Tonali ha visione di gioco, corsa e tiro, e ha sempre un’idea pronta per ogni evenienza. Insomma, un vero e proprio valore aggiunto per la squadra di Pioli.