Il CorSport sui rossoneri: "Il Milan decolla e Pioli rimane"

"Il Milan decolla e Pioli rimane". E' saltata quasi in maniera definita la trattativa che avrebbe portato Rangnick sulla panchina del Milan la prossima stagione. I rossoneri hanno scelto di continuare con Stefano Pioli. E dopo la vittoria col Sassuolo il titolo a pagina 12 è tutto per Pioli: "Roma momentaneamente scavalcata. C'è anche il colpo di scena per il futuro. La doppietta di Ibrahimovic e in mezzo il rigore di Caputo. Il Sassuolo gioca bene, ma in dieci non regge il ritmo dei rossoneri".