Il CorSport titola: "Diabolico Leao, cose da grande"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Diabolico Leao, cose da grande". Il quotidiano esalta il giovane attaccante portoghese che domenica contro la Fiorentina ha regalato tre punti d'oro ai rossoneri con il suo 10° gol in questa Serie A. E' il primo giocatore del Diavolo ad andare in doppia cifra nel campionato in corso. Leao sta trascinando il Milan con il suo talento e per questo il club di via Aldo Rossi vuole blindarlo il prima possibile con il rinnovo di contratto.