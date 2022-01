Il Covid crea caos in Serie A e problemi a Pioli. Milan-Roma: le ultime news

Il 2022 non comincia di certo nel migliore dei modi per il calcio italiano. Sono tantissimi i giocatori risultati positivi al Covid e, al momento, sono quattro le partite che - per disposizione delle rispettive Asl locali - non si giocheranno per focolai in corso: Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Atalanta-Torino; fino a ieri, erano a rischio anche Juventus-Napoli e Spezia-Verona, sempre per l’alto numero di positivi nelle squadre coinvolte. Milan-Roma, invece, non è per ora a rischio.

Problemi grossi per il Milan

Il coronavirus, dunque, sta creando diversi problemi alla serie A e le istituzioni, almeno per ciò che si è visto nelle ultime ore, non sono state in grado di porre un rimedio immediato alla questione. Stefano Pioli, invece, dovrà farlo subito e per forza di cose; anche il suo Milan, infatti, è stato duramente colpito dal coronavirus con ben cinque calciatori (Tatarusanu l’unico nome noto) risultati positivi e un altro ciclo di tamponi che verrà effettuato nella mattinata odierna. Il tecnico rossonero, di conseguenza, dovrà assolutamente fare di necessità virtù: a San Siro alle 18:30 arriva la Roma e bisogna assolutamente continuare a rincorrere l’Inter. L’obiettivo Scudetto, Covid o non Covid, deve essere inseguito cominciando proprio dal primo match del 2022.

La probabile formazione

Per farlo, il tecnico rossonero si affiderà ai seguenti uomini provati - secondo quanto riportato da SkySport - nell'ultimo allenamento di ieri: Maignan in porta, Florenzi a destra e Theo Hernandez a sinistra, Gabbia e Kalulu centrali; in mediana Tonali e uno tra Krunic e Bakayoko con il bosniaco favorito. Davanti Giroud è in vantaggio su Ibrahimovic, supportato sulla trequarti da Messias a destra, Saelemaekers a sinistra e Brahim Diaz al centro. Panchina per i recuperati Leao e Rebic; assenti Bennacer, Kessie e Ballo-Touré impegnati in Coppa d'Africa.