Il credo di Allegri: "C'è da fare solo una cosa: vincere. Quello sposta l'opinione, conta il risultato"

vedi letture

Vigilia di Milan-Udinese, gara che si giocherà domani a San Siro alle ore 18, valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive e occasione per i rossoneri di ripartire dopo la sconfitta patita nella serata di Pasquetta contro il Napoli. Direttamente dal centro sportivo di Milanello, il tecnico milanista Massimiliano Allegri ha preso la parola per la consueta conferenza stampa del giorno prima che prrecede l'allenamento di rifinitura, previsto nel pomeriggio. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del mister rossonero.

C'è stato un calo rispetto al girone d'andata. Cos'è cambiato?

"Io credo in una sola cosa: lavorare per migliorare, non perdendo l'equilibrio e la forza di una squadra. All'inizio quando siamo partita, cambiando tantissimi giocatori, la squadra si è messa a disposizione come è a disposizione ora. Ma è difficile dire il perché, il calcio è bello per questo. Alla fine quello che conta è il risultato. Allora, cosa conta? Il calcio, che è un gioco meraviglioso e imprevedibile, se non fai il risultato puoi fare anche tutte le cose più belle del mondo, ma c'è da fare solo una cosa: vincere le partite. È quello che sposta l'opinione".