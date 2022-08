Il designatore Rocchi: "Sono assolutamente favorevole al tempo effettivo"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Serie A è agli inizi e come ogni stagione gli occhi degli appassionati saranno puntati anche sulle squadre arbitrali e sul Var, entrato nel suo sesto anno di vita in Serie A. Intervistato dal Messaggero, il designatore Gianluca Rocchi ha parlato delle sue aspettative della stagione: "Il Var a chiamata? Noi ci adattiamo alle decisioni dell'Ifab, che in materia si e già espresso e per il momento non ha intenzione di aprire il Var a chiamata. Per il tempo effettivo sono assolutamente favorevole, anzi mi auguro che venga introdotto quanto prima. Il tempo uguale per tutte le squadre avrebbe un significato di giustizia ed equilibrio. Inoltre ci toglierebbe un grande problema, perché eviteremo battaglie' per perdite di tempo".