Il difensore del Rennes Theate rivela quali calciatori toglierebbe al Milan

Arthur Theate, difensore del Rennes che in carriera ha vestito anche la maglia del Bologna, ha parlato così a gazzetta.it del Milan, prossimo avversario dei francesi in Europa League: "A Milano ci andiamo con l'obiettivo di dare il massimo, per vincere. Non ci nascondiamo. Dopo un inizio di stagione complicato stiamo correggendo il tiro. Vogliamo continuare a migliorare, anche contro il Milan, benché non sarà facile. Il Milan? Magari non sono costanti, ma rimane una squadra di altissimo livello. Hanno vinto lo scudetto solo due anni fa. Bisognerà rimanere concentrati e determinati fino all'ultimo contro giocatori di grande qualità in ogni reparto".

Da difensore, tra Leao e Giroud chi toglierebbe al Milan?

"Se possibile, entrambi. Giroud fortissimo di testa, da numero nove in area rimane uno dei migliori al mondo. Leao per le sue caratteristiche è tra i top tre mondiali. Ma ricordo che con il Bologna nel 2022 facemmo 0-0 a San Siro e c'era pure Ibrahimovic. Spero di ripetermi e magari fare meglio, anche se con il Bologna di Mihajlovic eravamo più difensivi rispetto al Rennes".