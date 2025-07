Il ds del Bayer conferma che Xhaka voleva urgentemente cambiare squadra

vedi letture

Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, si è così espresso sul trasferimento di Granit Xhaka al Sunderland, ufficializzato in mattinata per 17 milioni di euro complessivi: "Dopo il suo arrivo due anni fa, Granit Xhaka è stato un giocatore determinante in quella squadra del Leverkusen che nel 2024 è riuscita a conquistare il double, vincendo sia il campionato tedesco che la Coppa di Germania. Soddisfare il suo desiderio urgente di cambiare squadra, alle condizioni concordate, rappresenta la soluzione migliore per il Bayer e per tutte le parti coinvolte. Auguriamo a Granit tutto il meglio per il prosieguo della sua carriera".

LE PAROLE DI XHAKA

"Sono molto orgoglioso di essere qui. Quando ho parlato con il club, ero entusiasta e ho sentito l’energia e la mentalità che hanno tutte le persone e i giocatori. È esattamente quello che volevo, e ho una sensazione molto positiva. Siamo tornati dove questo club merita di essere, e vogliamo restarci per scrivere la nostra storia. Sento di essere pronto ad aiutare la squadra con la mia esperienza, ma anche con qualità. Dobbiamo trovarci in campo, ma non credo che sarà un grande problema. È passato tanto tempo ad aspettare, ma ora sono qui e non vedo l’ora di cominciare".