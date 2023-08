Il ds del Frosinone: "Brescianini sta facendo un percorso di crescita e lo vedrete"

A margine delle conferenze stampa di presentazione dei due nuovi acquisti Marvin Cuni e Marco Brescianini, il dt del Frosinone Calcio Guido Angelozzi ha risposto ad alcune domande sul mercato.

Direttore a che punto siamo col mercato del Frosinone?

"Io sono venuto qui oggi per spiegare un po’ la situazione. Siamo ancora un cantiere aperto, devo fare delle uscite e delle entrate. E' uscito il nome di Agoumè ma è cosa di un mese fa. E' vero che stato cercato ad inizio mercato non ora. Il procuratore mi ha detto che preferisce andare all’estero a giocare e di conseguenza ho lasciato stare. Mi conoscete chi vuole venire viene come è successo con Marco (Brescianini, ndr). Con lui abbiamo aspettato una settimana perché era in vacanza ma già mi aveva dato la sua disponibilità. Personalmente l’avevo cercato già tre anni fa poi non si fece nulla. L’anno dopo lo volevo nuovamente ma il Milan si accordò col Monza mentre l’anno scorso l’ho cercato meno. Quest’anno ho chiesto informazioni ad un mio amico per capire se fosse migliorato. Lui sta facendo un percorso di crescita e lo vedrete. Sono onesto, devo prendere 4-5 calciatori, ci sto lavorando. Poi a fronte delle uscite arriveranno anche altri. Non so di preciso quando arriveranno ma sò che arriveranno i calciatori di cui abbiamo bisogno".