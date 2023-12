Il dubbio di Pioli: Leao in campo dal 1' o in panchina? Ecco quando si decide

La buona novella per il mondo rossonero è che Rafael Leao è tornato a disposizione di Stefano Pioli. Dopo che al termine della scorsa settimana aveva fatto qualche allenamento con il gruppo, ieri ha giocato la partitella (40 minuti) contro la Primavera ed è prontissimo a tornare in campo. Proprio su quest'ultimo punto, però, mister Pioli avrà di che ragionare.

Il dilemma è: Leao titolare dal 1' oppure in panchina per non rischiare? Ovviamente il rischio a cui si andrebbe incontro è quello di una possibile ricaduta, che in questi casi si teme sempre quando un calciatore è appena tornato. Il dubbio verrà sciolto solo a poche ore dalla partita con Pioli che si avvale dell'allenamento di oggi e della rifinitura di domani per decidere se schierare Leao subito o no.