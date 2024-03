Il Fenerbahce valuterà martedì se abbandonare o meno il campionato turco

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il 2 aprile il Fenerbahce "valuterà se abbandonare la massima divisione calcistica della Turchia. Il prossimo martedì è infatti prevista una riunione in cui una delle società più importanti della nazione potrebbe annunciare il ritiro dal torneo".

L’assemblea del Fenerbahce vede in particolare il punto 5 come fondamentale per il futuro del club nel campionato turco o meno: «Valutare le azioni da intraprendere, compreso il ritiro della nostra Squadra A di calcio dalla Superlega in base agli eventi che si sono verificati nella partita della Super League giocata la notte del 17 marzo 2024 e negli ultimi eventi del calcio turco», si legge all’ordine del giorno.

Il Fenerbahce dunque potrebbe ritirarsi dal campionato, pena la retrocessione automatica.

Ed è qui che entra in gioco il Milan. Assecondando i suoi desideri, Rade Krunic a gennaio è stato mandato in Turchia con un'operazione in prestito con obbligo di riscatto. Quest'ultimo sarebbe scattato in caso di salvezza del Fenerbahce, una formalità per un club che a oggi lotta per il titolo. Eppure l'eventualità che il club turco venga automaticamente retrocesso in Seconda Divisione con un eventuale ritiro, potrebbe rimettere tutto in discussione: il Fener potrebbe appellarsi al fatto di essere stato retrocesso per non pagare l'obbligo di riscatto. Si entrerebbe in tortuosi meandri giuridici.