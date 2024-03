Il FT interpella la FIGC per l'indagine sul Milan. La Federazione risponde che dal mandato di perquisizione ricevuto "non si può capire molto"

In seguito alla perquisizione della Guardia di Finanza a Casa Milan e l'iscrizione di Giorgio Furlani e Ivan Gazidis nel registro degli indagati nell'ambito di un'indagine della Procura di Milano sulla cessione del Milan, avvenuta ad agosto 2022 per 1,2 miliardi di euro, che ha certificato il passaggio da Elliott a RedBird come azionista di maggioranza, il Financial Times ha dedicato all'argomento un lungo approfondimento.

Il noto quotidiano londinese ha chiesto chiarimenti direttamente in FIGC, che al momento ha dichiarato di non aver ricevuto altro se non il mandato di perquisizione "dal quale non si può capire molto". L'accusa verso Furlani è Gazidis è quella di “ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza”.