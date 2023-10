Il futuro secondo Pioli: "Tomori ha fatto il terzino sinistro, Partey fa il terzino destro. Il calcio è lettura delle situazioni"

Su come sarà il calcio del futuro: "Credo che siamo già nel futuro. Ormai le posizioni iniziali sono solo sulla carta a sulla lavagna. Tomori ha fatto il terzino sinistro, Arteta schiera Thomas Partey un centrocampista, come terzino destro per portarlo dentro campo in possesso e sfruttare le sue vere caratteristiche. Poi c'e chi punta sulle contrapposizioni ed è legato di più a un sistema. Comunque si va verso un Gioco dinamico, mobile. Noi abbiamo cercato di fissare le posizioni offensive, mentre nella costruzione siamo più fluidi. Impostiamo 3+2, 2+3, 4+1, dipende. E' l'avversario che ci lascia degli spazi e noi ci adattiamo.

Theo per fare un esempio, può partire fuori o affiancarsi a un mediano. Insomma, se lo spazio è dentro andiamo dentro, se è fuori andiamo fuori. Con gli offensivi che devono legare i propri movimenti agli avversari. Se la mezzala avversaria, viene forte sul nostro terzino, la nostra mezzala va alle sue spalle. Se la nostra 'mezza' viene marcata da un difensore, si abbassa e libera spazio. Se controllata da un mediano, attacca la profondità, il calcio è 'lettura'. Dobbiamo abituare i giocatori a leggere".