Il Genoa espugna il Dall'Ara: la classifica aggiornata di Serie A

Partita che non aveva nulla da dire al campionato, quella fra Bologna e Genoa, che si è chiusa col successo in trasferta del Grifone. Poco male per i felsinei che parteciperanno alla prossima Europa League grazie al successo in Coppa Italia a spese del Milan. Di seguito il quadro aggiornato:

SERIE A - 38ª GIORNATA

Como - Inter 0-2

20' De Vrij, 51' Correa

Napoli - Cagliari 2-0

42' McTominay, 51' Lukaku

Bologna - Genoa 1-3

18' Vitinha (G), 26' e 43' Venturino (G), 64' Orsolini

Milan - Monza (sabato 24 maggio ore 20.45)

Atalanta - Parma (domenica 25 maggio ore 20.45)

Empoli - Hellas Verona (domenica 25 maggio ore 20.45)

Lazio - Lecce (domenica 25 maggio ore 20.45)

Torino - Roma (domenica 25 maggio ore 20.45)

Udinese - Fiorentina (domenica 25 maggio ore 20.45)

Venezia - Juventus (domenica 25 maggio ore 20.45)

CLASSIFICA

1. Napoli 82

2.Inter 81

3. Atalanta 74

4. Juventus 67

5. Roma 66

6. Lazio 65

7. Fiorentina 62

8. Bologna 62

9. Milan 60

10. Como 49

11. Torino 44

12. Udinese 44

13. Genoa 43

14. Cagliari 36

15. Hellas Verona 34

16. Parma 33

17. Lecce 31

18. Empoli 31

19. Venezia 29

20. Monza 18

MARCATORI

25 reti: Retegui (Atalanta)

18 reti: Kean (Fiorentina)

15 reti: Lookman (Atalanta) e Orsolini (Bologna)

14 reti: Lukaku (Napoli) e Thuram (Inter)

12 reti: McTominay (Napoli), Lautaro Martinez (Inter), Dovbyk (Roma)