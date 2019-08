Il Genoa prende Schöne, difficile ora l'arrivo di Biglia

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, Lasse Schöne (33 anni) è un nuovo calciatore del Genoa. Il presidente Enrico Preziosi ha condotto in prima persona la trattativa per l'acquisizione del regista danese dell'Ajax, che arriva per 1.5 milioni di euro. Per il calciatore classe '86 un contratto biennale con opzione per la terza stagione legata alle presenze da 1.8 milioni di euro netti l'anno più bonus. Con l'arrivo del danese, centrocampista centrale, diventa complicato pensare che il Grifone si tufferà su Biglia, il quale sarebbe arrivato a ricoprire lo stesso ruolo.