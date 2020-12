Il Giornale: "Il Milan che piace a tutti e quel Diavolo di Boban dimenticato da Gazidis"

"Il Milan che piace a tutti e quel Diavolo di Boban dimenticato da Gazidis": questo il titolo odierno de Il Giornale che analizza il grande 2020 della squadra rossonera. La svolta c'è stata lo scorso gennaio, quando sono arrivati giocatori fondamentali come Kjaer e Ibrahimovic. Lo svedese era stato voluto fortemente da Zvonimir Boban, ex dirigente milanista che ora non è più nel club di via Aldo Rossi per aver difeso Pioli dall'arrivo, poi saltato, di Rangnick.