Il Giornale: "Il Milan con il Chievo cavalca l’onda Champions"

Il Milan, dopo tutte le difficoltà e i sacrifici fatti per conquistarlo, vuole gustarsi al massimo il terzo posto. Lo scrive stamane il quotidiano Il Giornale, che si sofferma sui rossoneri in vista del match di questa stasera. Per concludere il sorpasso sull’Inter - si legge - la squadra di Gattuso non deve sbagliare la gara contro il Chievo ultimo in classifica. La sfida del Bentegodi rappresenta una tappa fondamentale nella corsa Champions e un passo falso rischia di essere deleterio. Per il Milan è d’obbligo arrivare al derby con il pieno di entusiasmo ed energie.