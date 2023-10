Il Giornale: "Il Milan prova ad abbattere il muro giallo"

"Il Milan prova ad abbattere il muro giallo": titola così questa mattina Il Giornale in vista dell'impegno di stasera dei rossoneri in casa del Borussia Dortmund. Il Diavolo dovrà fare i conti anche con l'incandescente tifo dei gialloneri, ma Stefano Pioli è tranquillo e ieri ha dichiarato che i suoi ragazzi sono pronti per giocare anche in uno stadio così caldo.