Il Giornale: "Il Milan si scopre spuntato e con il mal di trasferta"

"Il Milan si scopre spuntato e con il mal di trasferta": titola così stamattina Il Giornale per commentare il pareggio per 0-0 di ieri dei rossoneri in casa del Sassuolo. Prestazione deludente quella del Diavolo che, come a Bergamo, ha raccolto un solo punto sul campo in cui solo qualche mese fa aveva conquistato il 19° scudetto. Decisivo ancora una volta Maignan che nel primo tempo ha neutralizzato un rigore a Berardi.