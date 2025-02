Il Giornale: "Il nuovo Conceiçao: tutto follia o coraggio coi 4 bomber dentro e il Milan in dieci"

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Il nuovo Conceiçao: tutto follia o coraggio coi 4 bomber dentro e il Milan in dieci". Sabato a Empoli, nonostante l'inferiorità numerica dopo l'espulsione di Tomori, Sergio Conceiçao ha messo in campo nella ripresa il suo nuovo super attacco, cioè quello composto da Pulisic a destra, Leao a sinistra e Joao Felix al fianco di Gimenez. Una mossa molto coraggiosa (o folle a seconda dei punti di vista) che alla fine portato i frutti sperati visto che alla fine il Diavolo ha vinto 2-0 in casa dei toscani grazie alle reti di Leao e Gimenez.

Dopo la partita, Conceiçao ha spiegato così a DAZN la sua scelta di metterli in campo tutti insieme nonostante la sua squadra fosse in 10: "La tentazione in quel momento era di togliere un giocatore davanti e mettere un difensore centrale. Non l’ho fatto. Ho spostato Musah a destra e ho messo Kyle con Pavlovic e ho abbassato un po’ Joao Felix. Ho rischiato, volevo vincere. Pareggiare con un club come il Milan per me è come perdere due punti. Loro sono ben allenati e gli faccio i complimenti, noi abbiamo fatto il nostro lavoro e abbiamo portato a casa i tre punti".