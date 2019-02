Il Giornale: "Milan con l’Empoli a difesa del 4° posto"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Milan con l’Empoli a difesa del 4° posto". Questa sera a San Siro, i rossoneri di Gattuso tornano in campo contro i toscani di Iachini per difendere il proprio quarto posto in classifica. Alla vigilia del match, il tecnico milanista ha voluto tenere alta la concentrazione ("Sono preoccupato, non sarà semplice, Iachini prepara bene le partite e con lui non si scherza") perchè non vuole distrazioni e cali di tensione.